Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже итогам торгов вновь обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Цена приблизилась к отметке в 74 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 2,21%, до 67 167 рублей за тонну.

«Соломинка и верблюд»: Госрегулирование цен на дизель назвали бесполезным

23 августа биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже также в очередной раз обновила исторический максимум. Тогда, по данным площадки, за день стоимость тонны 95-го бензина выросла на 1,32% до 70 959 рублей.

По данным СМИ, в ряде регионов России дизель за неделю подорожал на 10%. При этом грузоперевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель, закрепив их на уровне ниже 60 рублей за литр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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