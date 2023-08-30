Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

23 августа биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже также в очередной раз обновила исторический максимум. Тогда, по данным площадки, за день стоимость тонны 95-го бензина выросла на 1,32% до 70 959 рублей.

По данным СМИ, в ряде регионов России дизель за неделю подорожал на 10%. При этом грузоперевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель, закрепив их на уровне ниже 60 рублей за литр, передает «Радиоточка НСН».

