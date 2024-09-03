Цена бензина Аи-92 стала максимальной с сентября 2023 года
Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже во вторник выросла до 60 007 рублей за тонну (+1,23%). Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена Аи-92 превысила отметку в 60 тысяч рублей впервые с 21 сентября прошлого года. Тогда в ряде российских регионов наблюдался топливный кризис.
Остальные виды топлива 3 сентября также увеличились в цене. Стоимость бензина Аи-95 за сутки выросла на 0,9%, до 72 207 рублей за тонну. В свою очередь цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,22%, до 61 786 рублей за тонну.
Сильнее всего подорожало во вторник топливо для реактивных двигателей – на 2,68%, до 83 460 рублей за тонну.
Ранее правительство РФ сообщило, что временный запрет на экспорт российского бензина продлен до конца 2024 года. Меры введены для поддержания на топливном рынке стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru