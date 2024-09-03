Цена бензина Аи-92 стала максимальной с сентября 2023 года

Цена Аи-92 превысила отметку в 60 тысяч рублей впервые с 21 сентября прошлого года. Тогда в ряде российских регионов наблюдался топливный кризис.

Остальные виды топлива 3 сентября также увеличились в цене. Стоимость бензина Аи-95 за сутки выросла на 0,9%, до 72 207 рублей за тонну. В свою очередь цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,22%, до 61 786 рублей за тонну.

Сильнее всего подорожало во вторник топливо для реактивных двигателей – на 2,68%, до 83 460 рублей за тонну.

Ранее правительство РФ сообщило, что временный запрет на экспорт российского бензина продлен до конца 2024 года. Меры введены для поддержания на топливном рынке стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Радиоточка НСН».

