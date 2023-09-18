Цена бензина Аи-92 на бирже вновь обновила исторический максимум
Стоимость тонны бензина Аи-92 обновила исторический максимум. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, она выросла на 0,09% - до 70 508 рублей, что является новым рекордом.
Летний дизельное топливо и топочный мазут также подорожали до рекордных значений. В частности, тонна дизеля стала дороже на 1,27% - 74 694 рублей, а тонна мазута - на 0,79%, до 37 529 тысяч рублей.
Бензин Аи-95 и авиакеросин, наоборот, подешевели - до 75 588 рублей (-1,07%) и до 67 286 (-10%) рублей за тонну, соответственно.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить правительству РФ полномочия по регулированию цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru