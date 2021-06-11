Цена барреля нефти Brent превысила $73 впервые с мая 2019 года
11 июня 202118:31
Цена нефти марки Brent впервые с 20 мая 2019 года превысила 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, по состоянию на 18:12 мск стоимость августовского фьючерса Brent прибавила 0,79% и составила 73,09 доллара за баррель.
Позже нефть Brent замедлила рост и к 18:18 по Москве опустилась до 72,92 за баррель. Стоимость марки на 0,55% превысила уровень закрытия предыдущей сессии.
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11 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru