Цена барреля нефти Brent превысила $73 впервые с мая 2019 года

Цена нефти марки Brent впервые с 20 мая 2019 года превысила 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, по состоянию на 18:12 мск стоимость августовского фьючерса Brent прибавила 0,79% и составила 73,09 доллара за баррель.

Позже нефть Brent замедлила рост и к 18:18 по Москве опустилась до 72,92 за баррель. Стоимость марки на 0,55% превысила уровень закрытия предыдущей сессии.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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