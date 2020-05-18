Цена барреля нефти Brent превысила 33 доллара
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле впервые с 13 апреля поднялась на 1,6% — до 33,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Нефть WTI росла на 1,76% — до 30,04 доллара за баррель, отмечает RT.
Напомним, на минувшей неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз по нефти на текущий год. Согласно ему, падение спроса на сырье составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки, как МЭА предполагало в апреле.
Ранее в беседе с НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в подробно рассказал о причинах колебания цен на нефть и дал прогноз, что в самом лучшем случае, нефть достигнет приемлемых цен не раньше середины осени.
В свою очередь, египетский миллиардер Нагиб Савирис предрёк рост цен нефти на мировых рынках до 100 долларов за баррель через полтора года.
По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.
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