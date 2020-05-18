Цена барреля нефти Brent превысила 33 доллара 

Ранее в беседе с НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в подробно рассказал о причинах колебания цен на нефть и дал прогноз, что в самом лучшем случае, нефть достигнет приемлемых цен не раньше середины осени.

В свою очередь, египетский миллиардер Нагиб Савирис предрёк рост цен нефти на мировых рынках до 100 долларов за баррель через полтора года.

По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.

