Сечин на очной встрече с Путиным попросил о льготах для «Роснефти»
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителем компании «Роснефть» Игорем Сечиным, информирует пресс-служба Кремля. В ходе разговора Сечин, в частности, обратил внимание на ситуацию с геологоразведкой.
Он попросил перенести налоговые платежи на будущие периоды по связанным с ней работам. Это послабление, по словам Сечина, помогло бы компании быть более подготовленной к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечает РЕН ТВ. Глава «Роснефти» также назвал ключевой задачей приведение тарифов транспортных монополий в соответствие с нынешними ценами на рынке.
В качестве примера Игорь Сечин напомнил, что цена тонны нефти в 2008 году и сейчас отличается всего на 10% и составляет порядка 1200 рублей. Однако тариф на прокачку ранее был 822 рубля, а сегодня –2100 рублей. По словам Сечина, расходы на транспорт от стоимости нефти сейчас составляют 32%.
Глава «Роснефти» также попросил обсудить возможность увеличения лимита на кредитора для поддержания инвестиционной динамики в компании. Президент пообещал обсудить детально эти вопросы и попросил представить письменные предложения.
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