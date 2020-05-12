Сечин на очной встрече с Путиным попросил о льготах для «Роснефти»

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителем компании «Роснефть» Игорем Сечиным, информирует пресс-служба Кремля. В ходе разговора Сечин, в частности, обратил внимание на ситуацию с геологоразведкой.

Он попросил перенести налоговые платежи на будущие периоды по связанным с ней работам. Это послабление, по словам Сечина, помогло бы компании быть более подготовленной к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечает РЕН ТВ. Глава «Роснефти» также назвал ключевой задачей приведение тарифов транспортных монополий в соответствие с нынешними ценами на рынке.

В качестве примера Игорь Сечин напомнил, что цена тонны нефти в 2008 году и сейчас отличается всего на 10% и составляет порядка 1200 рублей. Однако тариф на прокачку ранее был 822 рубля, а сегодня –2100 рублей. По словам Сечина, расходы на транспорт от стоимости нефти сейчас составляют 32%.

Глава «Роснефти» также попросил обсудить возможность увеличения лимита на кредитора для поддержания инвестиционной динамики в компании. Президент пообещал обсудить детально эти вопросы и попросил представить письменные предложения.

