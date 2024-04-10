Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть в 2024 году

Ведомство повысило прогноз на 1% - с $87 до $88,55. В 2025 году министерство ожидает среднюю цену на нефть в $86,98 против более раннего прогноза в $84,8 за баррель.

Минэнерго США отметило, что в марте нефтяные котировки продолжили рост на фоне геополитических рисков, связанных с атаками на суда в Красном море.

В начале апреля стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель. Это максимальный уровень с октября 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

