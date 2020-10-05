ЦДМ на Лубянке могут закрыть за нарушение масочного режима
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, что может быть основанием для приостановление его деятельности, передает «Интерфакс» слова замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Ольги Куликовой.
Как рассказала Куликова, магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или или приостановление деятельности до 90 суток.
В минувшую среду глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима были закрыты более 60 продуктовых магазинов.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ ранее в эфире НСН поддержал закрытие магазинов, отметив, что это не удар по бизнесу, а важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.
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