ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви

Оператором Пэйви выступает ООО «Пэйви», зарегистрированное во Владивостоке. Пока ни один из трех сайтов новой платежной системы, указанных при регистрации, в настоящее время не работает.

Пэйви стала первой зарегистрированной платежной системой в 2025 году. В 2024-м в реестр ЦБ были внесены такие платежные системы - «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее МВД пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

