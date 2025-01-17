ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
17 января 202518:27
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Пэйви, сообщает сайт Банка России.
Оператором Пэйви выступает ООО «Пэйви», зарегистрированное во Владивостоке. Пока ни один из трех сайтов новой платежной системы, указанных при регистрации, в настоящее время не работает.
Пэйви стала первой зарегистрированной платежной системой в 2025 году. В 2024-м в реестр ЦБ были внесены такие платежные системы - «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
Ранее МВД пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru