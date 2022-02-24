ЦБ запретит короткие продажи на российском финансовым рынке

Как отметили в ЦБ, ограничения вводятся «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

Регулятор указывает, что запрет будет действовать до отмены предписаний.

