ЦБ запретит короткие продажи на российском финансовым рынке

Центробанк с 11:00 24 февраля вводит запрет коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Центробанк начал интервенции на валютном рынке

Как отметили в ЦБ, ограничения вводятся «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

Регулятор указывает, что запрет будет действовать до отмены предписаний.

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