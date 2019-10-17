ЦБ захотел блокировать счета бизнесменов до судебного решения

Центробанк России намерен создать механизм, который позволит ему до суда блокировать счета и имущество реальных владельцев финансовых организаций, заподозренных в попытке вывода активов, сообщают «Ведомости».

Нынешняя система не устраивает регулятора, так как блокировка активов возможна только после отзыва у банков и компаний лицензий или во время прохождения ими процедуры оздоровления. Таким образом владельцы успевают заранее вывести средства.

Правда, юристы предупреждают, что возможная ошибка ЦБ будет означать для владельцев организаций потерю репутации и всего бизнеса, отмечает Ura.ru.

