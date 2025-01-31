Центробанк: Снижение ключевой ставки произойдет при устойчивом замедлении инфляции
Снижение ключевой ставки произойдет в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.
«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах... Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — указали в регуляторе.
По данным ЦБ, этому будут способствовать накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов и нормализация бюджетной политики в текущем году.
Между тем президент РСПП Александр Шохин выразил мнение, что в феврале ключевая ставка Банка России сохранится на уровне 21%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru