Центробанк: Снижение ключевой ставки произойдет при устойчивом замедлении инфляции

Снижение ключевой ставки произойдет в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах... Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — указали в регуляторе.

По данным ЦБ, этому будут способствовать накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов и нормализация бюджетной политики в текущем году.

Между тем президент РСПП Александр Шохин выразил мнение, что в феврале ключевая ставка Банка России сохранится на уровне 21%, пишет RT.

