ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года
ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года, говорится на сайте регулятора.
С таким предложением ЦБ обратился в Минфин, дата ждет подтверждения. Отмечается, что в таком случае с 1 июля следующего года банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Клиенты смогут открывать и пополнять счет, переводить средства в этой форме валюты.
Около 31% россиян хотели бы воспользоваться цифровым рублем, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос также продемонстрировал, что за год осведомленность россиян о цифровом рубле не выросла. Так 68% респондентов заявили, что слышали о полномасштабном внедрении новой формы национальной валюты, в 2023 показатель составлял 70%. При этом 85% опрошенных, которые хорошо осведомлены о цифровом рубле, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли, передает «Радиоточка НСН».
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