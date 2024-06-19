Более 30% опрошенных россиян не знают о появлении цифрового рубля
Около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля, следует из социологического исследования Центробанка.
Согласно данным опроса, 35% информированы о новой форме денег, но не знают, зачем она нужна. Только 8% респондентов на данный момент готовы открыть счет в цифровых рублях.
Наиболее часто среди факторов, которые препятствуют использованию цифровой валюты опрошенные выделяли контроль государством расходов, отсутствие скидок, кешбэка при проведении операций и отсутствие дохода от размещения средств на счете. При этом 21% респондентов отметили, что не видят неудобств от использования новой формы денег.
Тестирование цифрового рубля на реальных операциях началось в августе 2023 года. На текущем этапе доступно открытие кошельков для банков и клиентов, переводы между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru