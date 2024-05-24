ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами

Ежемесячно россияне тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты отметили, что такой уровень долговой нагрузки считается высоким. Банки выдают таким клиентам новые займы с большой осторожностью и под более высокий процент, констатировали аналитики.

На начало 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023-го, передает «Радиоточка НСН».

