ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами

Банк России ввел более серьезные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Так, финансовые организации не смогут выдавать необеспеченные займы или повышать по ним лимиты россиянам с показателем долговой нагрузки выше 80%.

Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка

Ежемесячно россияне тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты отметили, что такой уровень долговой нагрузки считается высоким. Банки выдают таким клиентам новые займы с большой осторожностью и под более высокий процент, констатировали аналитики.

На начало 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023-го, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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