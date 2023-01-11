ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк

Банк России впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк, регулятор выдаст ООО «Банк Точка» универсальную лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

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«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк Точка" (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», - отмечается в сообщении.

«Банк Точка» планирует предоставлять в основном дистанционные услуги и сервисы субъектам малого и среднего бизнеса. Регулятор выдаст финансовой организации лицензию после оплаты уставного капитала.

В марте 2019 года Центробанк принял решение о регистрации казанского «Банка 131»: организация получила базовую банковскую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгметаллами.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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