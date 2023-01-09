«Душит и тормозит!»: Центробанк обвинили в упадке российской экономики

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали четыре возможных сценария развития российской экономики в 2023 году. Об этом сообщила газета «Ведомости». Первый — самый благоприятный, будет возможен, если рост мировой экономики останется на цифре 3% и стоимость энергоносителей останется высокой. Худший вариант — кризисный, он случится, если в мировой экономике произойдет общий спад, а санкции будут сниматься медленно. Катасонов указал, что вместо прогнозов и анализов необходимо начать планировать экономику.

«Экономикой надо управлять. Чем занимается Минэкономразвития, кроме прогнозов? Ничем. С моей точки зрения, мы находимся в каком-то дурдоме. У нас должна быть национальная экономика, мы не должны зависеть от каких-то причуд, которые организовывают спекулянты и рейтинговые агентства на мировых финансовых, товарных рынках. Нужно планировать экономику. Для этого нужно закрыть двери и окна, прекратить трансграничное движение капитала. Уже лет 30 говорят, что ВВП – это разговор ни о чем. А мы все продолжаем плясать под их дудку. Хватит плясать под эту дудку! Экономикой занимается Центробанк, ему дана задача нашу экономику душить, тормозить, он это делает вполне эффективно. Банк России получил статус финансового мегарегулятора, а все остальное – это бесплатное приложение, все правительство со всеми его министерствами», - сказал Катасонов.

Ранее Центробанк допустил, что в 2023 году российская экономика может столкнуться с накопленным эффектом проблем из-за структурной перестройки в связи с действием международных санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

