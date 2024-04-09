ЦБ: волатильность рубля достигла минимума с 2021 года

«Волатильность рубля продолжила снижаться и по итогам месяца достигла минимальных уровней с III квартала 2021 года», - отметил регулятор.

Ослабление национальной валюты в начале года ЦБ объяснил снижением продаж валютной выручки со стороны экспортеров. При этом в конце марта показатель существенно вырос, указал регулятор.

По данным Центробанка, по итогам марта реальный эффективный курс рубля к основным валютам снизился на 1% по сравнению с февралем.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля укрепился благодаря улучшению торгового баланса и ужесточению денежно-кредитной политики, сообщает «Радиоточка НСН».

