ЦБ: волатильность рубля достигла минимума с 2021 года

По итогам марта 2024 года колебания курса рубля по отношению к другим валютам достигли минимальных значений с третьего квартала 2021 года, следует из материалов Центробанка РФ.

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«Волатильность рубля продолжила снижаться и по итогам месяца достигла минимальных уровней с III квартала 2021 года», - отметил регулятор.

Ослабление национальной валюты в начале года ЦБ объяснил снижением продаж валютной выручки со стороны экспортеров. При этом в конце марта показатель существенно вырос, указал регулятор.

По данным Центробанка, по итогам марта реальный эффективный курс рубля к основным валютам снизился на 1% по сравнению с февралем.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля укрепился благодаря улучшению торгового баланса и ужесточению денежно-кредитной политики, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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