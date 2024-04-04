Экономист Зельцер предрёк курс доллара в апреле в районе 93 рублей

По его словам, серьезных изменений привычных параметров волатильности курса в ближайшее время не предвидится.

«Нефть Brent по $90 за баррель, золото по $2300, газ дороже $300 поддержат курс рубля», — пояснил экономист.

Он также отметил, что российский рубль поддержит и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, снижающая спрос на валюту под импорт, и нормативы по продаже выручки экспортеров, увеличивающие предложение валют на рынке.

Зельцер добавил, что эти два фактора будут актуальны и далее.

Ранее курс евро упал ниже отметки в 99 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

