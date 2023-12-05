ЦБ: В январе-октябре остаток денег россиян на вкладах и счетах вырос на 9,6%

Также отмечается, что остаток средств за тот же период вырос на 8,4%, достигнув 20,1 триллиона рублей. В Москве этот показатель вырос на 8% или 1,7 триллиона рублей и составил 14,1 триллиона рублей.

Регулятор не ожидает снижения активности граждан, и одной из причин называет решения по повышению ключевой ставки на стимулирование сбережений и охлаждение спроса.

