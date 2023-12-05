ЦБ: В январе-октябре остаток денег россиян на вкладах и счетах вырос на 9,6%

В период с января по октябрь текущего года остаток денег россиян, размещенных на срочных вкладах и текущих счетах, вырос на 9,6% или 4,7 триллиона рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Также отмечается, что остаток средств за тот же период вырос на 8,4%, достигнув 20,1 триллиона рублей. В Москве этот показатель вырос на 8% или 1,7 триллиона рублей и составил 14,1 триллиона рублей.

Регулятор не ожидает снижения активности граждан, и одной из причин называет решения по повышению ключевой ставки на стимулирование сбережений и охлаждение спроса.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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