ЦБ в четверг обсудит вопрос об уровне ключевой ставки

Центробанк проведет в четверг внеочередное заседание совета директоров, руководство регулятора обсудит уровень ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Силуанов: Минфин ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба регулятора сообщит о решении совета в 10:30 мск.

В конце апреля Центробанк понизил ключевую ставку с 17 до 14%, напоминает телеканал «360». Эксперты отмечали, что в июне регулятор может уменьшить этот показатель до 12%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры