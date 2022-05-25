ЦБ в четверг обсудит вопрос об уровне ключевой ставки

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба регулятора сообщит о решении совета в 10:30 мск.

В конце апреля Центробанк понизил ключевую ставку с 17 до 14%, напоминает телеканал «360». Эксперты отмечали, что в июне регулятор может уменьшить этот показатель до 12%.

