ЦБ: Уже 20 стран подключились к российскому аналогу SWIFT
Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (аналогу международной системы SWIFT), заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.
Отмечается, что на данном этапе к системе подключены уже 557 банков и компаний.
Ранее китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. Он потеснил на третью строчку евро. Доля юаня в первом месяце осени поднялась до исторического максимального значения 5,8%. Первенство в рейтинге торговых валют в сентябре сохранил американский доллар с, практически, недостижимой другими долей в 84,15%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru