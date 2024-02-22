ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45%
22 февраля 202414:17
Центробанк Турции прервал начатый в июне цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из официального заявления регулятора.
Месяцем ранее местный ЦБ повысил ставку с 42,5% до 45%.
«Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%», - говорится в сообщении.
На протяжении последних восьми месяцев регулятор повышал ставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru