ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45%

Центробанк Турции прервал начатый в июне цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из официального заявления регулятора.

Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8%

Месяцем ранее местный ЦБ повысил ставку с 42,5% до 45%.

«Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%», - говорится в сообщении.

На протяжении последних восьми месяцев регулятор повышал ставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
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