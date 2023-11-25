Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8%

Российский кабмин сообщил о росте товарооборота между Россией и Турцией на 49,8% с начала 2023 года.

«Наконец-то сработало!»: Рубль стремится к 85, игнорируя падение цен на нефть

Отмечается, что в прошлом году Турция стала вторым внешнеторговым партнером России. Тогда оборот между странами вырос на 85,8%.

Ранее стало известно, что «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЭкономикаТоварыРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры