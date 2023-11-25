Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8%
25 ноября 202319:39
Российский кабмин сообщил о росте товарооборота между Россией и Турцией на 49,8% с начала 2023 года.
Отмечается, что в прошлом году Турция стала вторым внешнеторговым партнером России. Тогда оборот между странами вырос на 85,8%.
Ранее стало известно, что «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, отмечает «Радиоточка НСН».
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- Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8%
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru