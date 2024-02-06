ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,88%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в третьей декаде января увеличилась до 14,88% годовых, говорится в материалах Банка России.

Так, ставка во второй декаде января была на уровне 14,87%, а в первой декаде - 14,79%.

Отмечается, что при анализе учитываются максимальные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту.