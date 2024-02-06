ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,88%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в третьей декаде января увеличилась до 14,88% годовых, говорится в материалах Банка России.

Так, ставка во второй декаде января была на уровне 14,87%, а в первой декаде - 14,79%.

Отмечается, что при анализе учитываются максимальные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту.

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Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году стали чаще гасить потребительские кредиты досрочно. Доля таких погашений по итогу 12 месяцев составила 21% против 18% в 2022 году. По итогу 2023 года россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. В 2022 году показатель составлял 6,8 миллиона, таким образом за год он увеличился на 63,5%.

Среди основных причин подобной тенденции эксперты издания выделяют низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ).В первой половине 2023 года ставка ЦБ оставалась на уровне 7,5%. С конца июля регулятор начал повышать ее для сдерживания инфляции. В декабре ключевая ставка выросла до 16% годовых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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