ЦБ спрогнозировал замедление автокредитования из-за роста цен на машины

Темпы роста автокредитования замедлятся из-за роста цен на автомобили, сказано в аналитическом обзоре Центробанка, размещенном на сайте регулятора.

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«По нашим оценкам, в 2024 году темпы роста автокредитования несколько замедлятся из-за роста цен на машины, а также общего удорожания кредитов», - говорится в документе.

При этом ЦБ допускает, что поддержку рынку окажут госпрограмму льготного кредитования.

Регулятор указал на рост стоимости автокредитов до 18,2% в конце 2023 года. Это может быть связано с сокращением объемов субсидий от китайских производителей, объяснили аналитики ЦБ.

По данным ВТБ, российские банки в январе 2024 года выдали физическим лицам автокредиты на общую сумму более 130,6 миллиарда рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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