Минпромторг: Легковушки не входят в программу льготного лизинга

Легковые автомобили не входят в программу льготного автолизинга, в ней участвуют электромобили, седельные тягачи, все категории общественного транспорта, беспилотные авто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга.

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Как указали в ведомстве, используемые для пассажирских перевозок «Газель Некст»и «Соллерс Атлант» могут быть реализованы со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета.

«Отмечаем, что поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица», — подчеркнули в Минпромторге.

В министерстве добавили, что будут отслеживать ситуацию на рынке для введения изменений в программу льготного автолизинга при необходимости.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении ведомства рассмотреть возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:АвтомобилиМинпромторг

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