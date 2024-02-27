Минпромторг: Легковушки не входят в программу льготного лизинга
Легковые автомобили не входят в программу льготного автолизинга, в ней участвуют электромобили, седельные тягачи, все категории общественного транспорта, беспилотные авто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга.
Как указали в ведомстве, используемые для пассажирских перевозок «Газель Некст»и «Соллерс Атлант» могут быть реализованы со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета.
«Отмечаем, что поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица», — подчеркнули в Минпромторге.
В министерстве добавили, что будут отслеживать ситуацию на рынке для введения изменений в программу льготного автолизинга при необходимости.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении ведомства рассмотреть возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru