ЦБ спрогнозировал рост базовых ставок по вкладам в ноябре до 12,27%
Центральный банк России считает, что базовый уровень доходности по рублевым вкладам в ноябре 2023 года составит 12,27% годовых. Об этом говорится в материалах регулятора.
По мнению ЦБ, базовый уровень доходности депозитов на срок до 90 дней составит 12,793%, до 180 дней - 12,778%, до года - 13,208%. Ставки по вкладам на срок выше года превысят 14%.
В октябре показатель базовой ставки по рублевым вкладам составляет 10,889%.
Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке. Помимо прочего, парламентарии предложили перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства кредитной организации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru