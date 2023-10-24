ЦБ спрогнозировал рост базовых ставок по вкладам в ноябре до 12,27%

Центральный банк России считает, что базовый уровень доходности по рублевым вкладам в ноябре 2023 года составит 12,27% годовых. Об этом говорится в материалах регулятора.

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По мнению ЦБ, базовый уровень доходности депозитов на срок до 90 дней составит 12,793%, до 180 дней - 12,778%, до года - 13,208%. Ставки по вкладам на срок выше года превысят 14%.

В октябре показатель базовой ставки по рублевым вкладам составляет 10,889%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке. Помимо прочего, парламентарии предложили перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства кредитной организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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