ЦБ спрогнозировал рост базовых ставок по вкладам в ноябре до 12,27%

По мнению ЦБ, базовый уровень доходности депозитов на срок до 90 дней составит 12,793%, до 180 дней - 12,778%, до года - 13,208%. Ставки по вкладам на срок выше года превысят 14%.

В октябре показатель базовой ставки по рублевым вкладам составляет 10,889%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили инициативы о компенсации россиянам вкладов времен СССР в Сбербанке. Помимо прочего, парламентарии предложили перенести советские сбережения граждан в долговые обязательства кредитной организации, передает «Радиоточка НСН».

