ЦБ: «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве
Проверка показала, что «СПБ Биржа» не подавала в ноябре заявления о банкротстве. Об этом сообщил Центробанк.
Регулятор установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО «СПБ Биржа», когда якобы от нее было подано заявление о банкротстве.
ЦБ полагает, что это были умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Регурятор добавил, что рассматривает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и готовится направить его в суд.
СМИ 27 ноября 2023 года обнаружили в Картотеке арбитражных дел карточку дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «СПБ Биржа». При этом источник РБК заявил, что «СПБ Биржа» не подавала документы на банкротство», назвав устойчивым ее финансовое состояние.
У «СПБ Биржи» нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил ранее в интервью НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru