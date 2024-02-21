ЦБ: «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве

ЦБ полагает, что это были умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Регурятор добавил, что рассматривает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и готовится направить его в суд.

СМИ 27 ноября 2023 года обнаружили в Картотеке арбитражных дел карточку дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «СПБ Биржа». При этом источник РБК заявил, что «СПБ Биржа» не подавала документы на банкротство», назвав устойчивым ее финансовое состояние.

У «СПБ Биржи» нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил ранее в интервью НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

