ЦБ сообщил о снижении банками максимальной ставки по вкладам до 8,13%

Десять крупнейших банков страны в первой декаде января этого года предлагали в среднем ставку по депозитам в 8,13%. В конце декабря это значение было на уровне 8,177%.

Отмечается, что максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней снизилась на 0,08 п.п., до 5,94%, от 181 дня до года - на 0,07 п.п., до 7,17%, более года - на 0,06 п.п. - до 8,10%.