ЦБ сообщил о снижении банками максимальной ставки по вкладам до 8,13%

Десять крупнейших банков страны в первой декаде января этого года предлагали в среднем ставку по депозитам в 8,13%. В конце декабря это значение было на уровне 8,177%.

Отмечается, что максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней снизилась на 0,08 п.п., до 5,94%, от 181 дня до года - на 0,07 п.п., до 7,17%, более года - на 0,06 п.п. - до 8,10%.

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К концу 2023 года ставки по банковским вкладам могут снизиться на 0,5–1,5 п. п. в зависимости от срока и окажутся в диапазоне от 4,5 до 7% годовых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций и аналитиков.

Хотя ключевая ставка Центробанка РФ стабилизировалась на уровне 7,5% годовых с середины сентября прошлого года, банки начали повышать ставки по вкладам после всплеска спроса на наличные у граждан на фоне частичной мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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