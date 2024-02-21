ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем

По данным регулятора, основную прибыль в размере 300 миллиардов рублей принесло восстановление резервов по корпоративным кредитам. Также влияние оказали низкие операционные расходы по сравнению с декабрем.

Центробанк указал на рост количества прибыльных банков до 292. Это 90% от общего числа кредитных организаций в РФ, сказано в материалах ЦБ.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

