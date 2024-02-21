ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем
Чистая прибыль российских банков в январе 2024 года увеличилась в 5,5 раза по сравнению с декабрем 2023-го, говорится в материалах Центробанка РФ.
По данным регулятора, основную прибыль в размере 300 миллиардов рублей принесло восстановление резервов по корпоративным кредитам. Также влияние оказали низкие операционные расходы по сравнению с декабрем.
Центробанк указал на рост количества прибыльных банков до 292. Это 90% от общего числа кредитных организаций в РФ, сказано в материалах ЦБ.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем
- Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году
- В офисе Зеленского анонсировали «нечто особенное» на 25 февраля
- Интерес к покупке новостройки в Москве за год вырос на 33%
- Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов
- Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ
- Путин открыл «Игры будущего» в Казани
- СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве
- Финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога
- Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru