Центробанк заявил о сохранении высоких темпов роста цен
В России сохраняются высокие темпы роста цен на большое количество товаров и услуг, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
Регулятор отметил замедление темпов роста цен по сравнению с осенью прошлого года, однако указал на сохранение высокой инфляции по широкому кругу товаров и услуг. Основным проинфляционным фактором Банк России назвал высокий внутренний спрос, превышающий предложение.
ЦБ считает, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики ограничит рост спроса. Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что если ключевая ставка перейдет к снижению с нынешних 16%, то только к плавному. Она допустила, что регулятор начнет смягчение денежно-кредитной политики во второй половине 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru