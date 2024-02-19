Центробанк заявил о сохранении высоких темпов роста цен

Регулятор отметил замедление темпов роста цен по сравнению с осенью прошлого года, однако указал на сохранение высокой инфляции по широкому кругу товаров и услуг. Основным проинфляционным фактором Банк России назвал высокий внутренний спрос, превышающий предложение.

ЦБ считает, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики ограничит рост спроса. Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что если ключевая ставка перейдет к снижению с нынешних 16%, то только к плавному. Она допустила, что регулятор начнет смягчение денежно-кредитной политики во второй половине 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

