ЦБ сообщил о росте числа рублевых счетов и депозитов
В марте 2023 года продолжился прирост средств на рублевых счетах и банковских депозитах, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Центробанка.
Регулятор полагает, что россияне в ближайшем будущем сохранят сберегательную модель поведения. Это будет поддерживать интерес к накопительным счетам и банковским вкладам сроком до трех лет, отметили в ЦБ.
Противоположная ситуация складывается с валютными депозитами. Интерес населения к ним остается низким, констатировал Центробанк.
На прошлой неделе курс доллара превысил 83 рубля и обновил минимумы с апреля 2022 года. Дальнейшее ослабление национальной валюты приведет к усилению инфляции, заявил «Радиоточке НСН» бывший глава ЦБ Сергей Дубинин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru