ЦБ сократит продажи валюты на рынке в 12 раз
Центральный банк России с начала апреля значительно сократит объемы продажи валюты на внутреннем рынке, пишет РБК со ссылкой на Министерство финансов РФ.
По данным ведомства, объемы продажи сократятся почти в 12 раз. Вместо 7,1 миллиарда рублей сумма составит 600 миллионов.
При этом Минфин направит на покупку валюты и золота по 11,2 миллиарда рублей в день. ЦБ будет зеркалировать операции и продавать валюты на 11,8 миллиарда.
В конце марта Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru