ЦБ снизил ключевую ставку впервые с весны 2018 года

Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора по итогам заседания Совета директоров, прошедшего сегодня, передает RT. Ставка снижена впервые с марта прошлого года.

Объясняя такое решение, руководство ЦБ, в частности, отмечает продолжающееся замедление годовой инфляции, хотя её ожидания среди населения и предприятий остаётся на повышенном уровне. В то же время, по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски уменьшились. Кроме того, рост экономики в первом полугодии оказался меньше ожиданий регулятора.

ЦБ не исключил еще одного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и переход к так называемой нейтральной денежно-кредитной политике до середины 20 года.

