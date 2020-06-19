ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Еще никогда деньги в современной России не стоили так дешево: Банк России снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Это – исторический минимум. Для контраста: пиковое значение ключевой ставки пришлось на декабрь 2014 года, когда она была установлена на уровне 17%. В пояснении своего нынешнего решения Центробанк указал, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, принятых из-за коронавируса. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, равно как инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Ключевой процентная ставка Банка России является для целого ряда финансовых операций и инструментов. В первую очередь, именно по ключевой ставке ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и, наоборот, принимает у них средства на депозиты. Этот показатель влияет и на инфляцию и, как следствие, на потребительские цены и курс рубля. От уровня ключевой ставки коммерческие банки отталкиваются в расчетах стоимости своих кредитных продуктов. Чем ставка ниже, тем доступнее кредиты ЦБ для коммерческих банков. Те в свою очередь делают более доступными свои займы, и для населения, и для бизнеса.

Низкая ключевая ставка в идеальной экономике становится рычагом экономического роста, поскольку компании и предприятия могут получать заемные средства для развития производства и бизнеса под низкий процент. Население получает возможность приобретать товары, в том числе дорогостоящие, в кредит под низкий процент. Растущий спрос рождает предложение, для удовлетворения которого производитель расширяет мощности, создавая новые рабочие места, а те, в свою очередь, продуцируют дополнительный спрос. По словам экономистов, снижение ставки станет импульсом для развития промышленности, строительной отрасли и частного сектора.

Но это – в экономике, чувствующей себя идеально и работающей в идеальных условиях. В России сегодня таковых не наблюдается. Многолетняя тенденция падения доходов населения усугубилась последствиями приостановки экономики страны из-за вспышки коронавируса. Даже по официальным данным существенно выросло количество безработных в стране, а многие сохранившие работу потеряли в зарплате. А это, по мнению ТАСС, дает основание предположить, что коммерческие банки вовсе не станут спешить снижать процентные ставки по кредитам, особенно для населения – из опасений невозврата. Как следствие, на рост покупательной способности рассчитывать особо не приходится. Низкая ключевая ставка, конечно, хорошо, но для растущего спроса нужны растущие доходы. А этого как не было, так и нет.

