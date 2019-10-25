ЦБ снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщатся на сайте регулятора.
Между тем, RT напоминает, что предыдущее снижение произошло 6 сентября. Тогда ключевая ставка была понижена с 7,25% до 7%. Также ставку снижали в июне (с 7,5% до 7,25%) и в марте 2018 года — с 7,75%.
Повышалась она в последний раз в декабре прошлого года, для того, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».
Ранее НСН писала, что Центральный банк РФ может пойти на более решительное изменение ключевой ставки. Об этом заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что, как правило, регулятор предпочитает изменять ставку незначительно - на 25 базисных пунктов. Однако, по словам Набиуллиной, на ситуацию могут повлиять данные по инфляции.
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