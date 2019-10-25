ЦБ снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщатся на сайте регулятора.

Между тем, RT напоминает, что предыдущее снижение произошло 6 сентября. Тогда ключевая ставка была понижена с 7,25% до 7%. Также ставку снижали в июне (с 7,5% до 7,25%) и в марте 2018 года — с 7,75%.

Повышалась она в последний раз в декабре прошлого года, для того, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».