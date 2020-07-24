ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - 4,25%. Это исторический минимум, отмечают эксперты.
В пресс-службе регулятора отметили стабилизацию инфляционных ожиданий населения и бизнесе в мае-июне. Смягчение ограничений из-за COVID-19 способствует оживлению экономики, но оно будет медленным и есть «риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», говорится в сообщении ЦБ.
Снижение ключевой ставки регулятор объяснил желанием снизить этот риск и стабилизировать инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте. С учётом смягчения кредитно-денежной политики инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году, полагают в ЦБ.
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