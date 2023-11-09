ЦБ: россияне в октябре нарастили покупки валюты в три раза

В октябре граждане России увеличили объем нетто-покупок валюты через банки и на бирже в три раза, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ.

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В течение месяца граждане приобрели валюту на 120,9 миллиарда рублей. Основной объем пришелся на доллары и евро.

Глава Сбербанка Герман Греф оценил фундаментальный курс рубля в 85-90 за доллар. В кредитной организации не ожидают серьезных отклонений от этого диапазона.

Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. После этого доллар упал до 92-93 рублей, евро - ниже 100, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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