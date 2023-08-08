ЦБ: Россияне в июле продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей
По итогам июля на фоне ослабления рубля россияне продали иностранной валюты на 44,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в «Обзоре финансовых рисков» Банка России.
Согласно данным, понижение сальдо внешней торговли продолжает оказывать давление на курс рубля, который ослаб к доллару в июле на 2,3%. Регулятор отмечает, что экспортеры продали валютной выручки на 6,9 миллиарда.
Подчеркивается, что на фоне ослабления рубля население перешло к нетто-продажам иностранной валюты.
Ранее, 7 августа, доллар на торгах взлетел выше 97 рублей. Он поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать американскую валюту, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru