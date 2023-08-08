ЦБ: Россияне в июле продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей

Согласно данным, понижение сальдо внешней торговли продолжает оказывать давление на курс рубля, который ослаб к доллару в июле на 2,3%. Регулятор отмечает, что экспортеры продали валютной выручки на 6,9 миллиарда.

Подчеркивается, что на фоне ослабления рубля население перешло к нетто-продажам иностранной валюты.

Ранее, 7 августа, доллар на торгах взлетел выше 97 рублей. Он поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать американскую валюту, сообщает «Радиоточка НСН».

