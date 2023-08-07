Эксперты заявили, что доллар может вырасти до 100 рублей в середине августа

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев объяснил, что в условиях слабости фундаментальных параметров и отсутствия поддержки удобно реализовывать спекулятивные стратегии против национальной валюты.

В свою очередь главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что рынок стремится протестировать значение в 100 рублей за доллар. По его словам, исходя из аналогии с июлем, можно ожидать, что цикл ослабления может закончиться со второй декады августа.

Ранее, 7 августа, доллар на торгах взлетел выше 97 рублей. Он поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать американскую валюту, сообщает «Радиоточка НСН».

