Эксперты заявили, что доллар может вырасти до 100 рублей в середине августа
Доллар может вырасти до 100 рублей, а евро до 110 рублей уже в августе. Такое мнение выразили банковские эксперты в разговоре с «Известиями».
Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев объяснил, что в условиях слабости фундаментальных параметров и отсутствия поддержки удобно реализовывать спекулятивные стратегии против национальной валюты.
В свою очередь главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что рынок стремится протестировать значение в 100 рублей за доллар. По его словам, исходя из аналогии с июлем, можно ожидать, что цикл ослабления может закончиться со второй декады августа.
Ранее, 7 августа, доллар на торгах взлетел выше 97 рублей. Он поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать американскую валюту, сообщает «Радиоточка НСН».
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