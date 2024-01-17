Минфин: В 2023 году произошло обнуление остатков евро на счетах ФНБ

Ежедневный объем продаж валюты со стороны Центробанка в первом полугодии 2024 года может составить 11,8 миллиардов рублей в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов, следует из сообщения на сайте регулятора.

Ранее стало известно, что по итогу ноября 2023 года объем ФНБ сократился на 108 миллиардов рублей и составил 13,4 триллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

