Минфин: В 2023 году произошло обнуление остатков евро на счетах ФНБ
В 2023 году произошло обнуление остатков евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Минфине РФ.
Отмечается, что процесс обнуления завершился в декабре 2023 года, теперь средства размещены в юанях, золоте и рублях.
Ежедневный объем продаж валюты со стороны Центробанка в первом полугодии 2024 года может составить 11,8 миллиардов рублей в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов, следует из сообщения на сайте регулятора.
Ранее стало известно, что по итогу ноября 2023 года объем ФНБ сократился на 108 миллиардов рублей и составил 13,4 триллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru