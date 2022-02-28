ЦБ РФ запретил иностранцам продавать купленные в РФ ценные бумаги

Российским брокерам запретили продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на соответствующее предписание Центробанка РФ.

Оно начнет действовать с утра 28 февраля и до отмены настоящего предписания. Брокеры должны будут направить в адрес регулятора отчет о приостановке операций в течение пяти дней, сообщает РБК.

Мера применяется «в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках».

Ранее ЦБ РФ сообщил, что располагает всеми ресурсами и инструментами, необходимыми для поддержки финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Регулятор намерен существенно расширить ломбардный список для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности.

