ЦБ РФ с кабмином готовят стратегию финансовой грамотности населения
Центральный банк вместо с кабинетом министров России разрабатывают стратегию по увеличению финансовой грамотности граждан. Об этом сообщила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения.
По словам главы регулятора, стратегия будет рассчитана на срок до 2030 года. По задумке разработчиков, финансовая грамотность должна стать естественной для населения и войти в общую культуру, передает ТАСС.
Набиуллина признала, что это нелёгкая, амбициозная задача. Ранее финансовый эксперт, Максим Печеник в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал внести в Уголовный кодекс положение об ответственности за рекламу финансовых пирамид. По словам эксперта, в первую очередь, наказание должны нести звёзды шоубизнеса за такую деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru