ЦБ РФ разрешил физлицам переводы за рубеж до $50 тыс.

Центральный банк РФ разрешил переводы за рубеж до $50 тысяч в месяц для физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом, сумма увеличилась с $10 тыс. до $50 тыс. Решение дает разрешение переводить в месяц сумму не выше указанной на зарубежные счета как гражданам РФ, так и нерезидентам из «дружественных стран».





