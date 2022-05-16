ЦБ РФ разрешил физлицам переводы за рубеж до $50 тыс.

Центральный банк РФ разрешил переводы за рубеж до $50 тысяч в месяц для физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, сумма увеличилась с $10 тыс. до $50 тыс. Решение дает разрешение переводить в месяц сумму не выше указанной на зарубежные счета как гражданам РФ, так и нерезидентам из «дружественных стран».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Экономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры