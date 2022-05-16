ЦБ РФ разрешил физлицам переводы за рубеж до $50 тыс.
16 мая 202220:12
Центральный банк РФ разрешил переводы за рубеж до $50 тысяч в месяц для физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, сумма увеличилась с $10 тыс. до $50 тыс. Решение дает разрешение переводить в месяц сумму не выше указанной на зарубежные счета как гражданам РФ, так и нерезидентам из «дружественных стран».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru