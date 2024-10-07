ЦБ РФ представил золотую сторублевую монету «Георгий Победоносец»

Золотую сторублевую монету «Георгий Победоносец» выпустил Центробанк России, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Как отметили в пресс-службе, монета составляет 30 мм в диаметре, а масса золота в ней — 15,5 грамма. На «лице» монеты изображен государственный флаг России, а на обратной — Георгий Победоносец на коне. Всего таких будет до 100 тысяч штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отметили в пресс-службе банка.

Ранее Центробанк России ответил на претензии режиссёра «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна из-за памятных монет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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