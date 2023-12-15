Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам с доходностью до 16% годовых

Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 16% годовых, сообщается на сайте учреждения.

При этом отмечается, что такая опция доступна только при открытии вклада новыми деньгами (сумма не должна была храниться на других вкладах в Сбербанке) и при наличии подписки.

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В целом россяине предпочитают открывать краткосрочные вклады на 1-3 месяца, свидетельствует опрос Банка Синара. На такой срок депозиты открывают 39,6% респондентов. На срок до полугода деньги размещают 28,3% опрошенных, на год — 11,3%.

Наибольшее число респондентов открывают депозит на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. У 16,9% сумма вклада составляет от 300 тысяч до миллиона рублей, у 9,4% - более миллиона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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