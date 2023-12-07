ЦБ РФ оценил прибыль банков за 2023 год в 3,3 трлн рублей

Прибыль российских кредитных учреждений по итогам текущего года приблизится к 3,3 триллиона рублей. Такой прогноз появился на сайте Центробанка РФ.

Согласно данным регулятора, за третий квартал отечественные банки сумели заработать около одного триллиона рублей. По итогам за январь – сентябрь прибыль составила 2,7 триллиона рублей.

Как отмечает RT, ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в 2024 году около 30 отечественных банков примут участие в пилотном использовании цифрового рубля.

Между тем, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал недовольство деятельностью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

