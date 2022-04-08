Доллар подорожал на 33 копейки, евро - на 1,25 рубля

Ранее сегодня курс доллара достиг своего минимума в ходе валютных торгов на Мосбирже и составил 71 рубль впервые с 11 ноября 2021 года, а курс евро находился ниже уровня в 78 рублей впервые с июня 2020 года.

Таким образом, рубль возобновил укрепление после вторичного заявления представителя президента РФ Дмитрия Пескова о том, что военная спецоперация на Украине может быть завершена в скором будущем, поскольку цели Москвы достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.

Перед этим рубль умеренно снижался к доллару и евро после внепланового решения Центробанка РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал о возможности последующего смягчению денежно-кредитной политики.

