ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов.

В марте Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу.

Ранее сообщалось, что банки с 1 ноября не смогут брать с клиентов комиссию за платежи в пользу государства (C2G-платежи) через систему Систему быстрых платежей (СБП), сообщили на сайте Банка России. В частности, речь идет об оплате детских кружков, секций, штрафов и налогов. Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей будет действовать и применительно к электронным кошелькам. В пределах этой суммы можно будет также пополнять баланс кошелька, передает «Радиоточка НСН».

