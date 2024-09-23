ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж

ЦБ РФ продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж, говорится на сайте регулятора.

Так, до 31 марта 2025 года россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов.

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Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов.

В марте Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу.

Ранее сообщалось, что банки с 1 ноября не смогут брать с клиентов комиссию за платежи в пользу государства (C2G-платежи) через систему Систему быстрых платежей (СБП), сообщили на сайте Банка России. В частности, речь идет об оплате детских кружков, секций, штрафов и налогов. Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей будет действовать и применительно к электронным кошелькам. В пределах этой суммы можно будет также пополнять баланс кошелька, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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